Bachelorball, Alte Mälzerei, Mosbach, 1.12.17

Endlich feiern die Studenten wieder in Mosbach: Der Bachelorball der DHBW-Studenten am Freitag, den 1.12. war ein voller Erfolg. In der Alten Mälzerei Mosbach gab es leckeres Büffet, kühle Drinks und beste Stimmung.

Die Bachelorabsolventen feierten ihren hart erarbeiteten Studienabschluss bis in die frühen Morgenstunden. Durch den Abend führte Radio Ton Moderator Thilo "Top 1000 Thilo" Eickhoff. Die musikalische Leitung übernahm die Partyband Xtreme aus Mosbach. Sie heizte den Absolventen mit einer Mischung aus aktuellen Charthits, 90er Jahre Kult und Ballermann Partymucke richtig ein. Ein Highlight des Abends war die Macarena Tanzeinlage von einigen mutigen Studentinnen auf der Bühne. Gemeinsam mit der Band und dem Publikum tanzten sie den 90er Jahre Kulttanz. Rektorin Gabi Jeck-Schlottmann sprach mit voller Begeisterung von der Feier: "Die Studenten haben den Ball selbst organisiert und ich finde sie haben einen echt tollen Job gemacht."