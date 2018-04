Meet and eat am Markt, Mosbach am 11.04.2018

Den geräucherten Lachs auf, im, unter dem Pfannenkuchen oder doch lieber griechisches Rindfleisch? Vielfalt und Individualität sind angesagt auf dem »Meet & Eat« Event in Mosbach.

Am 11. April von 16 bis 21 Uhr hatte man auf dem historischen Marktplatz im Herzen der Stadt die Möglichkeit nette Leute zu treffen, Live-Musik mit viel Gefühl zu hören und leckeres, unkonventionelles Essen zu probieren. Das kulinarische Angebot umfasste Köstlichkeiten aus Asien, Griechenland, Kanada und aus der Region, die für jeden Geschmack etwas geboten haben. Für den kleinen Hunger wurden auch Fruchtsmoothies oder interessant gestaltete Hot Dogs angeboten.

Ein buntes Treiben herrschte auf dem Marktplatz und bot die ideale Möglichkeit den Frühling zu begrüßen und das gute Wetter bestmöglich zu nutzen.

Die neue After-Work Veranstaltung »Meet & Eat« eröffnete die Freiluft Saison in Mosbach und brachte Jung und Alt zusammen, um in frühlingshafter Kulisse den Abend ausklingen zu lassen und die Sorgen des Alltags hinter sich zu lassen.

