Mosbacher Frühling, 12.5.17

Der Auftackt vom 44. Mosbacher Frühlingsfest ist gelungen. Herzhafte und süße Imbisssttände, bunte Fahrgeschäfte und das Riesenrad lockten viele in die Mosbacher Innenstadt.

Auch Petrus hat so weit mitgespielt - die Sonne hat dem Volksfest am späten Nachmittag noch einen Besuch abgestattet. Mit Live-Musik wurde bis in die späten Abendstunden gefeiert. Das Mosbacher Frühlingsfest geht noch bis Montag, den 15. Mai. 2017.