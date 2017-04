Streetfood, Mosbach, 31.3.17

»Schlemmen erwünscht« heißt es von Freitag, 31.3, bis Sonntag,2.4., in der Mosbacher Innenstadt. Mit reichlich Sonnenschein ging das eventtimes` Streetfood Festival am Freitag in Mosbach los.

Die Food Trucks bieten zahlreiche Delikatessen aus der ganzen Welt. Es duftet nach österreichischem Strietzel, amerikanischen Burgern und ungarischem Langosch. Eisgekühlte Getränke, darunter eine große Auswahl an Bier- und Weinsorten, lassen kenie Kehle trocken. Die Besucher sind aus Mosbach und Umgebung. "WIr sind extra aus Heilbronn nach der Arbeit hergefahren," meint MIchael, "meine Freundin und ich treffen uns hier mit Bekannten. Wir wollen gemeinsam das reichliche Angebot austesten."Pünktlich zum Sonnenuntergang sorgt die amerikanische Musikerkombo Ashley Whited und Franky Rogers live für Country- Pop und Rocknummern. Gemütliches Beisammensein an den Bars und Tischen - so lassen viele in Mosbach den Abend beim Streetfood Festival ausklingen, so auch Waldemar: "Ich hatte einen XL BBQ Burger, der war super saftig. Als Nachspeise habe ich noch eine süße Brezel probiert. Jetzt bin ich satt und gönne mir noch ein Bier."’