Gonzo'n'Friends, Ö-Center, Öhringen, 14.12.16

Jeden zweiten Mittwoch im Monat heizen Gonzo'n'Friends dem Ö-Center in Öhringen ein, so auch am 14.12. wo ein schöner Hirte für Snacks und Erfrischungen sorgte.

Gonzo_1412.JPG Gonzo_1412-2.JPG Gonzo_1412-3.JPG Gonzo_1412-4.JPG Gonzo_1412-5.JPG Gonzo_1412-6.JPG Gonzo_1412-7.JPG Gonzo_1412-8.JPG Gonzo_1412-9.JPG Gonzo_1412-10.JPG Gonzo_1412-11.JPG Gonzo_1412-12.JPG Gonzo_1412-13.JPG Gonzo_1412-14.JPG Gonzo_1412-15.JPG Gonzo_1412-16.JPG Gonzo_1412-17.JPG Gonzo_1412-18.JPG Gonzo_1412-19.JPG Gonzo_1412-20.JPG Gonzo_1412-21.JPG Gonzo_1412-23.JPG Gonzo_1412-24.JPG Gonzo_1412-25.JPG Gonzo_1412-26.JPG Gonzo_1412-27.JPG Gonzo_1412-28.JPG Gonzo_1412-29.JPG Gonzo_1412-30.JPG Gonzo_1412-31.JPG Gonzo_1412-32.JPG Gonzo_1412-33.JPG Gonzo_1412-34.JPG Gonzo_1412-35.JPG Gonzo_1412-36.JPG Gonzo_1412-37.JPG Gonzo_1412-38.JPG Gonzo_1412-39.JPG Gonzo_1412-40.JPG