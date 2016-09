Gonzo'n'Friends, Ö-Center, Öhringen, 14.9.2016

Ein spontanes Open Air gaben Gonzo'n'Friends am Mittwoch, 14.9., am Ö-Center im Vollmondschein. Die passende Stärkung zum Tanz bekamt ihr in Chris Restaurant.

gonzo_1409-17.JPG gonzo_1409.JPG gonzo_1409-2.JPG gonzo_1409-3.JPG gonzo_1409-4.JPG gonzo_1409-5.JPG gonzo_1409-6.JPG gonzo_1409-7.JPG gonzo_1409-8.JPG gonzo_1409-9.JPG gonzo_1409-10.JPG gonzo_1409-11.JPG gonzo_1409-12.JPG gonzo_1409-13.JPG gonzo_1409-14.JPG gonzo_1409-15.JPG gonzo_1409-16.JPG gonzo_1409-18.JPG gonzo_1409-19.JPG gonzo_1409-20.JPG gonzo_1409-21.JPG gonzo_1409-22.JPG gonzo_1409-23.JPG gonzo_1409-24.JPG gonzo_1409-25.JPG gonzo_1409-26.JPG gonzo_1409-27.JPG gonzo_1409-28.JPG gonzo_1409-29.JPG gonzo_1409-30.JPG gonzo_1409-31.JPG gonzo_1409-32.JPG gonzo_1409-33.JPG gonzo_1409-34.JPG gonzo_1409-35.JPG gonzo_1409-36.JPG gonzo_1409-37.JPG gonzo_1409-38.JPG gonzo_1409-39.JPG gonzo_1409-40.JPG gonzo_1409-41.JPG gonzo_1409-42.JPG gonzo_1409-43.JPG gonzo_1409-44.JPG gonzo_1409-45.JPG gonzo_1409-46.JPG gonzo_1409-47.JPG gonzo_1409-48.JPG gonzo_1409-49.JPG gonzo_1409-50.JPG gonzo_1409-51.JPG gonzo_1409-52.JPG