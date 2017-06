Kunsttage Sommerhausen, 16.6.17

Zum 31. Mal fanden vom 15. bis 18. Juni die Kunsttage in Sommerhausen statt.Zu Sehen gab es reichlich Malerei, Grafiken und Scherenschnitt, Holz- und Schmiedekunst, Keramik, Glas und Porzellan, Schmuck, Mode und Accesoires. Wie es sich für einen gemütlichen Weinort gehört, gab es natürlich auch reichlich Gaumenkunst in flüssiger und fester Form. Neben vielen Galerien und Ateliers, gab es auch ein interessantes Rahmenprogramm. Am Sommerhäuser Freitag lockte die Nachtwächter-Führung und als Abschluss die 10minütige Feuerzauber- und Akrobatikshow der Zirkusgruppe der TSG Sommerhausen.

