»Falco - Das Musical« in der Harmonie Heilbronn am 26.04.2018

Am Donnerstag, den 26.04. war es so weit – 20 Jahre nach seinem Tod wurde Falco in Heilbronn wieder lebendig: »Falco – Das Musical« vereinte Fans aus der Region für einen Abend in der Harmonie.

Falco schimmert in roten Leuchtbuchstaben über der Bühne und kündigte einen Abend gefüllt mit Hits, eindrucksvollen Performences und großen Emotionen an. Es ging um den bewegenden Aufstieg des ersten weißen Rappers zum Weltstar, seine Drogenexzesse und persönlichen Rückschläge und schließlich seinen Tod, welcher ihn erst zur Legende machte.

Besonders beeindruckend war die Performance von Hauptdarsteller Alexander Kerbst, welcher Falco für ca. zwei wieder lebendig machte. Auch sein Manager, gespielt von Fritz Barth, war genau die richtige Wahl. Er wirkte als »Erzählerstimme« zwischen den energiegeladenen Performances und überraschte auch echte Fans mit Anektoden aus dem Popstar-Business, z. B. dass der »Kommissar« doch ursprünglich nur eine B-Seite war und nur durch sein Gespür zum Welterfolg wurde. Der Cast hatte sichtlich Spaß an den Songs und übertrug diese Energie auch auf das Heilbronner Publikum. Bei »Rock Me Amadeus« und »Jeanny« wollte er Applaus gar nicht mehr verstummen. Als »Falco« am Ende seinen Tod auf der Bühne fand, rollte bei dem ein oder anderem Zuschauer sogar eine Träne übers Gesicht… Mit »Out of The Dark« gab es ein letztes Hurra, doch die Heilbronner konnten einfach nicht genug bekommen und forderten mit Standing Ovations und tosendem Applaus gleich drei Zugaben vom Ensemble, die sich auch bekamen.