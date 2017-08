25. Sommerfest Weingut Rolf Heinrich, Heilbronn, 28.07.

Beim diesjährigen Sommerfest freute sich der Veranstalter über angenehmes Sommerwetter und einen ganz hervorragenden Besucherzuspruch.

Am Freitag, dem zweiten Tag des Sommerfests, war die Terrasse des Weinguts mit Besuchen von jung bis alt sehr gut gefühlt. Die mediterrane Atmosphäre mit Palmen und Citrusbäumen passte zu den sehr milden Temperaturen perfekt. Auch das leckere und sehr vielfältige Essen des Frankenbacher Caterers Gaststätte zum Reegen passte sehr gut zu diesem Flair, gab es doch eine sehr breite Speisekarte, die mit Fisch und Meeresfrüchten weit über das Schwäbische hinausging. Für die passende musikalische Umrahmung sorgte an der Gitarre das Heilbronner Urgestein Markus mit Songs von den Sechzigern bis heute, von Rock und Pop bis zu gefühlvollen Balladen. Besonders gut kamen in dieser lauen Nacht die leichten Sommerweine von Riesling über Rosé oder Muskateller an. Auch die eigenen Winzersekte fanden große Zustimmung. So war dem Hausherrn Andreas Heinrich neben einem breiten Strahlen ein „Ich bin hoch zufrieden!“ zu entlocken. „Wir freuen uns, neben unseren Stammgästen Jahr für Jahr neue Gesichter zu begrüßen und in angenehmer Atmosphäre mit ihnen zu feiern und genießen.“