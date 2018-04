Bis Dienstagabend 6912 BUGA-Dauerkarten verkauft – offizieller Start des Vorverkaufs auf dem Heilbronner Kiliansplatz

× 1 von 44 Erweitern Moritz (1 von 44).JPG www.moritz.de × 2 von 44 Erweitern Moritz (2 von 44).JPG www.moritz.de × 3 von 44 Erweitern Moritz (3 von 44).JPG www.moritz.de × 4 von 44 Erweitern Moritz (4 von 44).JPG www.moritz.de × 5 von 44 Erweitern Moritz (5 von 44).JPG www.moritz.de × 6 von 44 Erweitern Moritz (6 von 44).JPG www.moritz.de × 7 von 44 Erweitern Moritz (7 von 44).JPG www.moritz.de × 8 von 44 Erweitern Moritz (8 von 44).JPG www.moritz.de × 9 von 44 Erweitern Moritz (9 von 44).JPG www.moritz.de × 10 von 44 Erweitern Moritz (10 von 44).JPG www.moritz.de × 11 von 44 Erweitern Moritz (11 von 44).JPG www.moritz.de × 12 von 44 Erweitern Moritz (12 von 44).JPG www.moritz.de × 13 von 44 Erweitern Moritz (13 von 44).JPG www.moritz.de × 14 von 44 Erweitern Moritz (14 von 44).JPG www.moritz.de × 15 von 44 Erweitern Moritz (15 von 44).JPG www.moritz.de × 16 von 44 Erweitern Moritz (16 von 44).JPG www.moritz.de × 17 von 44 Erweitern Moritz (17 von 44).JPG www.moritz.de × 18 von 44 Erweitern Moritz (18 von 44).JPG www.moritz.de × 19 von 44 Erweitern Moritz (19 von 44).JPG www.moritz.de × 20 von 44 Erweitern Moritz (20 von 44).JPG www.moritz.de × 21 von 44 Erweitern Moritz (21 von 44).JPG www.moritz.de × 22 von 44 Erweitern Moritz (22 von 44).JPG www.moritz.de × 23 von 44 Erweitern Moritz (23 von 44).JPG www.moritz.de × 24 von 44 Erweitern Moritz (24 von 44).JPG www.moritz.de × 25 von 44 Erweitern Moritz (25 von 44).JPG www.moritz.de × 26 von 44 Erweitern Moritz (26 von 44).JPG www.moritz.de × 27 von 44 Erweitern Moritz (27 von 44).JPG www.moritz.de × 28 von 44 Erweitern Moritz (28 von 44).JPG www.moritz.de × 29 von 44 Erweitern Moritz (29 von 44).JPG www.moritz.de × 30 von 44 Erweitern Moritz (30 von 44).JPG www.moritz.de × 31 von 44 Erweitern Moritz (31 von 44).JPG www.moritz.de × 32 von 44 Erweitern Moritz (32 von 44).JPG www.moritz.de × 33 von 44 Erweitern Moritz (33 von 44).JPG www.moritz.de × 34 von 44 Erweitern Moritz (34 von 44).JPG www.moritz.de × 35 von 44 Erweitern Moritz (35 von 44).JPG www.moritz.de × 36 von 44 Erweitern Moritz (36 von 44).JPG www.moritz.de × 37 von 44 Erweitern Moritz (37 von 44).JPG www.moritz.de × 38 von 44 Erweitern Moritz (38 von 44).JPG www.moritz.de × 39 von 44 Erweitern Moritz (39 von 44).JPG www.moritz.de × 40 von 44 Erweitern Moritz (40 von 44).JPG www.moritz.de × 41 von 44 Erweitern Moritz (41 von 44).JPG www.moritz.de × 42 von 44 Erweitern Moritz (42 von 44).JPG www.moritz.de × 43 von 44 Erweitern Moritz (43 von 44).JPG www.moritz.de × 44 von 44 Erweitern Moritz (44 von 44).JPG www.moritz.de Prev Next

Mit 1500 Besuchern auf dem Heilbronner Kiliansplatz hat die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH am späten Dienstagnachmittag, 17. April, offiziell den Vorverkauf der Dauerkarten „Blühendes Leben.“ gestartet. Am Abend zog sie Bilanz mit insgesamt 6912 verkauften BUGA-Dauerkarten. Die Zahl setzt sich aus dem Verkauf auf dem Kiliansplatz und dem vorgezogenen Vorverkauf durch die Kreissparkasse Heilbronn zusammen.

„Der heutige Tag zeigt einmal mehr, wie groß die Vorfreude auf die BUGA ist und wie sehr die Heilbronner und die Menschen in der Region zur BUGA stehen. Wir alle dürfen uns auf das Heilbronner Sommermärchen 2019 freuen“, sagte Oberbürgermeister Harry Mergel begeistert. Mergel überreichte auf der Bühne die erste Karte im Großformat an Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf, der seinen Geldbeutel zückte und 110 Euro in bar an Mergel übergab. Das Original im Format einer Scheckkarte konnte Wolf anschließend mit nach Hause nehmen.

Schon eine Stunde vor Beginn des Programms mit Musik warteten rund 100 Menschen vor den an diesem Abend aufgebauten Kassen auf dem Kiliansplatz. Bis zum Start wurde die Schlange immer länger. Für die ersten 100 Käufer gab es zusätzlich zur BUGA-Dauerkarte einen 25-Euro-Gutschein der Heilbronner Stadtinitiative. Bis zum Ende des Vorverkaufs am 16. April 2019 bekommt außerdem jeder Käufer einen Gutschein für eine Tageskarte der Heilbronner Lern- und Erlebniswelt experimenta.

Hanspeter Faas, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH, zeigte sich mehr als zufrieden über den Auftakt des Dauerkarten-Vorverkaufs: „Der große Andrang übertrifft meine Erwartungen“, sagte er. „Wir haben bisher schon sehr hohen Zuspruch erfahren und viel Vorfreude der Menschen gespürt. Dass sie nun auch bereit sind, ein Jahr vor Eröffnung der Bundesgartenschau eine Dauerkarte zu kaufen, zeigt uns, wie hoch die Identifikation mit der BUGA 2019 tatsächlich ist.“

Mit Begeisterung nahmen die Besucher auch die Live-Premiere des BUGA-Songs „Blühendes Leben“ auf, den die Heilbronner a cappella Band mundARTmonika komponiert und getestet hat.