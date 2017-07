Fassanstich Heilbronner Volksfest, Heilbronn, 28.07.

Nach fünf Schlägen ging es los - Oberbürgermeister Harry Mergel hatte am Freitag, den 29.07 die Ehre das 91. Heilbronner Volksfest auf der Theresienwiese zu eröffnen.

Mit dem traditionellen Fassanstich begann am Freitag der größte Rummel der Region. OB Mergel war nicht der einzige, der sich für die Eröffnung in Tracht geschmissen hatte. Zahlreiche Besucher waren in Dirndl und Lederhosen im Festzelt zu sehen. Bis 6. August können die Besucher bei einer frischen Festbier-Maß, einem knusprigen Göckele und Partymusik feiern und sich auf spektakuläre Attraktionen und viele Aktionen freuen.