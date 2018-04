Käthchenwahl, Heilbronn, 13.04.2018

Die Wahl zum Heilbronner Käthchen strafte den alten Aberglauben vom Unglück am Freitag dem 13. Lügen, denn so reibungslos und erfolgreich, wie die Wahl verlief, kann man definitiv nur von einem glücklichen Abend sprechen.

„Unter der Glaspyramide“ der Kreissparkasse versammelten sich am 13. April alle Käthchenbegeisterten, um mit Spannung dem Ergebnis entgegenzufiebern. Zu Beginn der Veranstaltung erzählten das abtretende Käthchen Corinna Hotzy und ihre beiden Stellvertreterinnen Lea Marino und Vanessa Stockbauer, was die Amtsausübung für sie bedeutete und wie sie die beiden vergangenen Jahre erlebten. Es folgte eine entspannte Feier mit köstlichem Essen, Musik, selbstironischer Comedy und natürlich der eigentlichen Käthchenwahl, in deren Rahmen sich die vier Kandidatinnen Laura Sophie Scholl (17), Lisa Roth (17), Denise Fohr (22) und Jasmin Heyd (20) dem Publikum und der Jury ausführlich vorstellten. Letztendlich wurde Jasmin Heyd zum Käthchen der Stadt Heilbronn gekürt und wirkte fast schon überwältigt vor Glück. Selbstverständlich gibt es an diesem Abend keine Verliererin, denn die drei anderen jungen Damen werden als Jasmins Stellvertreterinnen in dieser Käthchen-Periode, in der auch die BuGa stattfindet, viel zu tun haben.