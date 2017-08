Thank god it's friday heißt es auch in den Sommerferien und das Green Door feierte am 4.8. die Party zum Wochenenende.

green_48.JPG green_48-2.JPG green_48-3.JPG green_48-4.JPG green_48-5.JPG green_48-6.JPG green_48-7.JPG green_48-8.JPG green_48-9.JPG green_48-10.JPG green_48-11.JPG green_48-12.JPG green_48-13.JPG green_48-14.JPG green_48-15.JPG green_48-16.JPG green_48-17.JPG green_48-18.JPG