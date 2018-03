Thunder from Down Under, Harmonie Heilbronn,14.3.18

Nackte Popos, zerrissene T-Shirts und ein kreischender Frauenschwarm – das gabs am 14.3. in der Heilbronner Harmonie bei der australischen Stripshow "Thunder From Down Under".

Von Junggesellinnenabschieden über Geburtstagsfeier bis hin zum Mutter-Tochter-Gespann war alles vertreten. Vor der Show wurde sich noch mit prickelnden alkoholischen Getränken etwas Mut (zum Anfassen) angetrunken und die ersten Bilder gemacht. Gegen 20 Uhr ging die Action los: Der kleine Saal war zwar nur bis zur Hälfte gefüllt, allerdings haben die Besucherinnen (und ein Besucher) genug Lärm gemacht um ganz Heilbronn zu beschallen.

Schon bei der ersten Nummer flogen verschwitzte Männershirts quer durch den Saal. Nachdem das erste Outfit auf der Bühne und im Saal verteilt war, kamen die durchtrainierten Tänzer ins Publikum und tanzten zwischen und auf den Stühlen. Auch die letzte Reihe bekam die heißen Jungs hautnah zu sehen. Danach kam der Moderator (auch ein durchtrainierter Kerl, wie man durch seinen hautengen Anzug sehen konnte) auf die Bühne und erklärte die Regeln: Anfassen erlaubt – überall!!! Jetzt waren alle Hemmungen über Bord geworfen. Jeder Typ hatte seinen eigenen Solotanz im passenden Outfit. Von Cop, über Hip-Hopper, bis hin zu Tarzan war alles dabei. Als nur noch der Tanga am Leib war, wurde eine Auserwählte auf die Bühne geholt und mit explizierten Moves „beglückt“. Und eins steht fest zimperlich waren die Heilbronnerinnen nicht.

Fazit: Die männlichen Stripper haben die Heilbronner Harmonie zum Beben gebracht. Die anderthalb Stündige Stripshow „Thunder From Down Under“ hat mit Witz, Action, viel Charme und einer Menge nackter Haut das Heilbronner Publikum überzeugt und wohl einigen einen tollen Mädels-Abend beschert.