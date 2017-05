TSB Horkheim vs. TV Hochheim, 6.5.17

× 1 von 42 Erweitern TSB Horkheim.JPG www.moritz.de × 2 von 42 Erweitern TSB Horkheim-2.JPG www.moritz.de × 3 von 42 Erweitern TSB Horkheim-3.JPG www.moritz.de × 4 von 42 Erweitern TSB Horkheim-4.JPG www.moritz.de × 5 von 42 Erweitern TSB Horkheim-5.JPG www.moritz.de × 6 von 42 Erweitern TSB Horkheim-6.JPG www.moritz.de × 7 von 42 Erweitern TSB Horkheim-7.JPG www.moritz.de × 8 von 42 Erweitern TSB Horkheim-8.JPG www.moritz.de × 9 von 42 Erweitern TSB Horkheim-9.JPG www.moritz.de × 10 von 42 Erweitern TSB Horkheim-10.JPG www.moritz.de × 11 von 42 Erweitern TSB Horkheim-11.JPG www.moritz.de × 12 von 42 Erweitern TSB Horkheim-12.JPG www.moritz.de × 13 von 42 Erweitern TSB Horkheim-13.JPG www.moritz.de × 14 von 42 Erweitern TSB Horkheim-14.JPG www.moritz.de × 15 von 42 Erweitern TSB Horkheim-15.JPG www.moritz.de × 16 von 42 Erweitern TSB Horkheim-16.JPG www.moritz.de × 17 von 42 Erweitern TSB Horkheim-17.JPG www.moritz.de × 18 von 42 Erweitern TSB Horkheim-18.JPG www.moritz.de × 19 von 42 Erweitern TSB Horkheim-19.JPG www.moritz.de × 20 von 42 Erweitern TSB Horkheim-20.JPG www.moritz.de × 21 von 42 Erweitern TSB Horkheim-21.JPG www.moritz.de × 22 von 42 Erweitern TSB Horkheim-22.JPG www.moritz.de × 23 von 42 Erweitern TSB Horkheim-23.JPG www.moritz.de × 24 von 42 Erweitern TSB Horkheim-24.JPG www.moritz.de × 25 von 42 Erweitern TSB Horkheim-25.JPG www.moritz.de × 26 von 42 Erweitern TSB Horkheim-26.JPG www.moritz.de × 27 von 42 Erweitern TSB Horkheim-27.JPG www.moritz.de × 28 von 42 Erweitern TSB Horkheim-28.JPG www.moritz.de × 29 von 42 Erweitern TSB Horkheim-29.JPG www.moritz.de × 30 von 42 Erweitern TSB Horkheim-30.JPG www.moritz.de × 31 von 42 Erweitern TSB Horkheim-31.JPG www.moritz.de × 32 von 42 Erweitern TSB Horkheim-32.JPG www.moritz.de × 33 von 42 Erweitern TSB Horkheim-33.JPG www.moritz.de × 34 von 42 Erweitern TSB Horkheim-34.JPG www.moritz.de × 35 von 42 Erweitern TSB Horkheim-35.JPG www.moritz.de × 36 von 42 Erweitern TSB Horkheim-36.JPG www.moritz.de × 37 von 42 Erweitern TSB Horkheim-37.JPG www.moritz.de × 38 von 42 Erweitern TSB Horkheim-38.JPG www.moritz.de × 39 von 42 Erweitern TSB Horkheim-39.JPG www.moritz.de × 40 von 42 Erweitern TSB Horkheim-40.JPG www.moritz.de × 41 von 42 Erweitern TSB Horkheim-41.JPG www.moritz.de × 42 von 42 Erweitern TSB Horkheim-42.JPG www.moritz.de Prev Next

Trotz 30:21 Sieg über den TV Hochheim hat es im letzten Saisonspiel für den TSB Horkheim nicht für die Meisterschaft gerreicht, denn im Parallelspiel siegte der direkte Konkurrent sie SG Nußloch gegen die SG Kronau-Östringen II.

Insbesondere in der ersten Halbzeit tat sich der Aufstiegsaspirant gegen die Hochheimer schwer und spielten teilweise etwas unkonzentriert, so dass die Mannschaft mit einem 12:13-Rückstand in die Halbzeitpause ging. Erst ab der 40 Minute kam dann mit einem 5:0 Lauf der Wendepunkt.

Am nächsten Samstag kann der TSB den Aufstieg in die zweite Liga im Relagtionsduell gegen Hildesheim in Hagen noch perfekt machen.