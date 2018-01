Neueröffnung, Die Tonne, Reutlingen, 20.1.18

Eine feurige Neueröffnung in Reutlingen stand am 20. Januar an. Die "Tonne" Reutlingen bot einen bunten Theatertag mit feurigem Finale.

Tonne 20118-5.JPG Tonne 20118.JPG Tonne 20118-2.JPG Tonne 20118-4.JPG Tonne 20118-6.JPG Tonne 20118-7.JPG Tonne 20118-8.JPG Tonne 20118-9.JPG Tonne 20118-10.JPG Tonne 20118-11.JPG Tonne 20118-12.JPG Tonne 20118-13.JPG Tonne 20118-14.JPG Tonne 20118-15.JPG Tonne 20118-16.JPG Tonne 20118-17.JPG Tonne 20118-18.JPG Tonne 20118-19.JPG Tonne 20118-20.JPG Tonne 20118-21.JPG Tonne 20118-22.JPG Tonne 20118-23.JPG Tonne 20118-24.JPG Tonne 20118-25.JPG Tonne 20118-27.JPG Tonne 20118-28.JPG Tonne 20118-29.JPG Tonne 20118-30.JPG Tonne 20118-31.JPG Tonne 20118-32.JPG Tonne 20118-33.JPG Tonne 20118-36.JPG Tonne 20118-39.JPG Tonne 20118-42.JPG Tonne 20118-43.JPG Tonne 20118-44.JPG Tonne 20118-45.JPG Tonne 20118-46.JPG Tonne 20118-47.JPG Tonne 20118-48.JPG Tonne 20118-50.JPG Tonne 20118-51.JPG Tonne 20118-52.JPG Tonne 20118-53.JPG Tonne 20118-54.JPG Tonne 20118-55.JPG Tonne 20118-56.JPG Tonne 20118-57.JPG Tonne 20118-58.JPG Tonne 20118-59.JPG Tonne 20118-60.JPG Tonne 20118-61.JPG Tonne 20118-62.JPG Tonne 20118-63.JPG Tonne 20118-64.JPG Tonne 20118-65.JPG Tonne 20118-66.JPG Tonne 20118-68.JPG Tonne 20118-70.JPG Tonne 20118-73.JPG Tonne 20118-74.JPG Tonne 20118-75.JPG Tonne 20118-76.JPG Tonne 20118-77.JPG Tonne 20118-79.JPG Tonne 20118-83.JPG Tonne 20118-87.JPG Tonne 20118-89.JPG Tonne 20118-92.JPG Tonne 20118-98.JPG Tonne 20118-100.JPG Tonne 20118-107.JPG Tonne 20118-113.JPG Tonne 20118-114.JPG Tonne 20118-115.JPG Tonne 20118-122.JPG Tonne 20118-124.JPG Tonne 20118-125.JPG Tonne 20118-126.JPG Tonne 20118-128.JPG Tonne 20118-129.JPG Tonne 20118-130.JPG