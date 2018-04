7. Live Nacht Waiblingen, 14.04.18

Unter dem Motto »Eine Stadt - eine Nacht- überall Live-Musik« wurde bei der 7. Live-Nacht Waiblingen in 6 Locations gefeiert.

Wieder einmal lockten die fantastischen Live-Acts unzählige Nachtschwärmer an, die ihre feucht-fröhliche Feierstimmung bei sommerlichem Frühlingswetter bestens ausleben konnten. Die Partypeople hatten eine Spitzen-Zeit in einer heißen Nacht in der überall musikalische Leckerbissen warteten.

Die Waiblinger Live-Nacht ist bereits seit 2015 ein echter Dauerbrenner und der Garant für erstklassige Live-Musik. Die große Anzahl und Dichte der teilnehmenden Lokale, die schöne Kulisse und die hohe Qualität der Bands sind das Markenzeichen dieses Events. »Die Möglichkeit, mehrere Locations und Musikstile in einer Nacht zu kombinieren, das ist die Idee, die hinter der Live-Nacht steckt«, erklärt Markus Wahsner, Marketing- und Verkaufsleiter von City Event, dem Veranstalter der zweimal jährlich stattfindenden Live-Nacht. Dank der kurzer Wege konnten die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm zusammenstellen. Diesmal konnten sich die Nachtschwärmer wieder auf tolle Bands und allerbeste Live-Musik freuen. Ganze sieben Stunden Musikprogramm erlebten die Live-Nacht Besucher.

Für beste Stimmung bis weit nach Mitternacht sorgten im Obergeschoss der Brasserie Sonne Fast Eddy, der besten Blues & Rock an seiner Gitarre zum Besten gab, während in den Kellerräumen der Harlem Express Hip-Hop Beats vom feinsten in die Mikrofone pulverte. Stimmungsgarant und Live-Nacht-Dauerbrenner John Noville brachte in der Iguana Bar die Hüften zum Wackeln und sorgte mit seinem patentierten Reggae-Sound für grandiose Tanzstimmung. Für Freunde britischer Musik war Bobby´s Pub der richtige Ort: hier sorgten The Pulz für eine londonmäßige Atmosphäre. Für Freunde von Städten, in denen besseres Wetter herrscht, ließ Alex Papas im Teneria mit seinen heißen Samba-Rythmen ein echtes Rio-Feeling entstehen. Auch die altgedienten Partyarbeiter der Firma Hollunder, kamen ihrem Motto entsprechend in der Nacht so richtig in Schwung und verzauberten das CBC mit ihrem einmalig mitreißenden Auftritt. Abgerundet wurde das breite Angebot durch den groovigen Auftritt des Sauvage Duos in der Turmbar, bevor gleich in drei verschiedenen Locations DJs die Nachtschwärmer mit Mixed Beats zu einem Verlängerungstanzrausch vor dem wohl verdienten Schlaf einluden.