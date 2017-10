Kirbelauf, Nellingen, 21.10.17

× Erweitern Foto: Rainer Hauenschild Alisia Freitag von der TSG Esslingen

Mit einem souveränen Sieg gewann Alisia Freitag (15) von der TSG Esslingen den Schülerlauf der Schülerinnen beim 13. Nellinger Kirblauf. Auf die Frage wie bereitet sich Alisia auf einen Wettkampf vor antwortete Ihr Trainer Rafael Traite prompt.

Auf den Nellinger Nellinger Kirbelauf nicht speziell, das läuft als „Spaß-Wettkampf“. Ein Ruhetag davor, ansonsten normales Herbst- und Wintertraining; Grundlagen-Ausdauer und Schnelligkeit. Gut schlafen, gut Frühstücken; keine Milchprodukte und kein Fleisch vor dem Wettkampf, Kohlehydrate und leicht verdauliches Obst/Gemüse.

Dann unmittelbar davor: Einlaufen 2-3km, Lauf-ABC, Steigerungen – Start. Der Kirbelauf in Nellingen Ostfildern war auch in diesem Jahr wieder der Höhepunkt. Weit über 1200 Sportler aus nah und fern versuchten wieder ihr Glück beim Lauf um den LaufschuhWerk Pokal durch die Orstmitte des Ostfildener Stadtteil Nellingen. Die Sieger Bambinilauf (400m) weiblich Jana Sallinger; Bambinilauf (400m) männlich Tom Beinlich; Schülerlauf (1.450m) Nils Kukuk und Alisia Freitag und Hauptlauf (7.300m) Oliver Späth vom TV Zell am Neckar. Im Anschluss ließen sich die Besucher und Sportler verwöhnen mit kulinarischen Leckereien durch die Nellinger Vereine in der ehemaligen Straßenbahnhalle. Am Sonntag fand schließlich noch ein verkaufsoffener Sonntag statt der durch den Bund der Selbständigen organisiert wurde.