Kiss, Schleyerhalle, Stuttgart, 13.05.17

Setlist:

Deuce; Shout It Out Loud; Lick It Up; I Love It Loud; Firehouse; Shock Me; Guitar Solo; Flaming Youth; Bass Solo; God of Thunder; Crazy Crazy Nights; War Machine; Say Yeah; Psycho Circus; Black Diamond; Rock and Roll All Nite

Zugaben:

I Was Made for Lovin' You;Detroit Rock City; God Gave Rock 'n' Roll to You II