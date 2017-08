Artur Auernhammer - CDU

Die Direktkandidaten des Wahlkreises 241 Ansbach im MORITZ-Kurzinterview.

Steckbrief

Name: Artur Auernhammer

Geburtstag-/Ort: 9.3.1963, Oberhochstatt

Wohnort: Weißenburg

Studium/Ausbildung: Höhere Landbauschule Triesdorf

Derzeitiger Beruf: Landwirtschaftsmeister, staatl. geprüfter Landwirt

Interview

1. Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag, den 25. September, bei Ihrer Frühstückslektüre in der Zeitung lesen?

Am nächsten Morgen würde ich gerne lesen, dass die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl gestiegen ist. Aber natürlich auch, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt und Artur Auernhammer neuer Direktabgeordneter im Wahlkreis Ansbach ist.

2. Aufhalten, aufschieben oder auflösen: Wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Flüchtlingsstrom aus?

Unsere Anstrengungen zur Fluchtursachenbekämpfung müssen weiter verstärkt und Länder in den Krisenregionen stärker außen-, entwicklungspolitisch und humanitär unterstützt werden, damit die Menschen keine Notwendigkeit haben, den gefährlichen Weg auf sich zu nehmen.

Schutzbedürftige müssen in der EU durch gemeinschaftliche Kontingente, fairer verteilt und Binnen- wie Außengrenzen besser kontrolliert werden. Damit wir unserer Verantwortung gegenüber Schutzbedürftigen und den Bürgern gleichermaßen gerecht werden können, ist zudem eine Obergrenze unerlässlich.

3. Was muss getan werden, um die Bürger vor Terror zu schützen? (Stichwort „Innere Sicherheit“)

Polizei und Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern müssen personell aufgestockt und mit modernster Ausrüstung ausgestattet werden. Bayern ist hier Vorbild und auf einem guten Weg. Gleichzeitig müssen den Sicherheitsbehörden die Instrumente an die Hand geben, die diese benötigen, um Terroristen möglichst frühzeitig zu identifizieren und Gefahren möglichst effizient begegnen können.

Darüber hinaus brauchen wir internationale Allianzen, um dem Terror zu begegnen. Wir setzen dabei auf eine vernetzte Sicherheitspolitik aus militärischen, humanitären und nachrichtendienstlichen Instrumenten.

4. Brexit und die Wahl von Macron: Welche Rolle soll Deutschland künftig in der EU einnehmen?

Deutschland muss nach dem Austritt Großbritanniens gemeinsam mit Frankreich erst recht Motor der EU sein. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund der Brexit-Verhandlungen. Es liegt in unserem Interesse, dass wir mit Großbritannien auch nach dem Brexit intensive wirtschaftliche und politische Verbindungen pflegen. Die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexit müssen für die Bürgerinnen und Bürger und den Mittelstand so minimal wie möglich ausfallen. Ich bin überzeugt, dass die Interessen der Bundesrepublik in Europa bei Angela Merkel bestens aufgehoben sind.

5. Trump und Erdogan: Wie sollte sich Deutschland Ihrer Meinung gegenüber den USA und der Türkei in Zukunft verhalten?

Zu den USA: Missstände müssen im Dialog klar und deutlich benannt werden. Wir brauchen die USA aber auch, um bei wichtigen internationalen Themen zu Lösungen zu kommen. Wir müssen daran arbeiten die transatlantischen Beziehungen wieder zu intensivieren und neu zu beleben. Den Weg Angela Merkels halte ich für richtig.

Im Fall der Türkei müssen wir klare Kante zeigen. Das Verhalten Erdogans und seiner Minister können wir nicht zu tolerieren. Die Türkei Erdogans hat jede Beitrittsperspektive verloren.

6. Ungebildet, ausgebildet oder eingebildet: wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Bildungspolitik aus? (einheitl. Bildungssystem, Fachkräftemangel, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Kita, Kita-/Hochschulgebühren)

Kinder werden mit uns einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bis zum Ende der Grundschule erhalten. Die Bildungseinrichtungen im ländlichen Raum müssen zudem besser gefördert werden, um diese vor Ort zu halten, Schulwege zu verkürzen und Qualität zu gewährleisten.

Stundenpläne und die Dualen Systeme müssen an die digitalen Entwicklungen in der Wirtschaft angepasst werden. Hier kann und muss der Bund weiter und mehr unterstützen. Grundsätzlich muss Bildungspolitik aber Sache der Länder bleiben.

Die Förderung der Hochschulen als Forschungspartner des Mittelstands muss weitergeführt und erhöht werden.