× Erweitern Blindow

Seit 2008 bildet die Bernd-Blindow-Schule in Heilbronn erfolgreich in Gesundheitsfachberufen aus. In persönlichen Gesprächen beraten die Verantwortlichen am 19. Januar alle Interessierten über die Ausbildungsangebote zum Physiotherapeut/in, Ergotherapeut/in, Logopäde/in und Pharmazeutisch-technische Assistenten/innen.

Tag der offenen Tür Do, 19. Januar 17-19 Uhr, Bernd-Blindow-Schule Heilbronn, www.blindow.de