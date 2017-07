BUGA lockt mit Atmosphäre

× Erweitern Foto: BUGA GmbH Blick von oben auf das BUGA-Gelände in Heilbronn

Seit mehr als drei Jahren wird auf dem Fruchtschuppenareal zwischen Alt-Neckar und Neckarkanal gebaggert und gebaut. Eine neue Landschaftsarchitektur mit Hafenpark, Seen und einer ausgedehnten Uferparklandschaft prägt mittlerweile das 40 Hektar große Areal. Die ersten Gebäude der Stadtausstellung haben bereits Richtfest gefeiert. Parallel zu den Bauarbeiten arbeitet die Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH an der Ausgestaltung der Ausstellung. Dabei sind die Themen zu mehreren Atmosphären zusammengefasst, in die die Besucher eintauchen können.

„Wir können uns schon heute auf 173 überaus spannende Garten- und Stadtexpo-Tage in Heilbronn freuen“, betont Oberbürgermeister Harry Mergel bei der Vorstellung der Ausstellungs- und Veranstaltungskonzepte. Nicht nur die Mischung von traditioneller Gartenausstellung mit einer hochmodernen Stadtausstellung, sondern vor allem die Vielzahl innovativer Beiträge lassen eine eindrucksvolle Schau erwarten.

Hanspeter Faas erklärt: „Unser Hauptanliegen ist es, die Besucher einen schönen und erholsamen Tag erleben zu lassen. Sie sollen Spaß haben, auf der Bundesgartenschau in Heilbronn zu sein. Dafür haben wir Ausstellungsthemen sinnvoll miteinander verknüpft.“

„Arbeitswelten und Stadtnatur“ heißt beispielsweise eine solche Atmosphäre, die sich vom nördlichen Eingang, wo auch Busreisende ankommen, erschließt. Region und Wirtschaft sowie touristische Attraktionen präsentieren sich, während parallel dazu eine Auenlandschaft mit bepflanzten Inseln das Neckarufer formt: Die Natur holt die Stadt zurück.

Die Sommerinsel zwischen Karlssee und Floßhafen mit dem Rosengarten und Wechselflorflächen bietet Liegewiesen und Schauflächen sowie Veranstaltungsorte unter pavillonartigen Dächern, um den „Sommer genießen“ zu können, wie das entsprechende Atmosphärenthema lautet. Essbarer Garten, Salzgarten oder Gartenlabor lassen das Inzwischenland mit seinen 1700 Pappeln zu einem Feld zum „Gärtnern und Experimentieren“ werden. Dort wächst auch der Weinberg mit heimischen Reben. Als „Stadt im Werden“ präsentiert sich die Stadtausstellung mit einem Boulevard der Zukunft. Sie ist gleichzeitig der Grundstein des neuen Stadtquartiers Neckarbogen, das mit der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 entsteht.

Studentisches Leben mit Sportangeboten sowie Baumsolitäre als Raum für Kunst im Park bestimmen die Atmosphäre im Campuspark. Als Forscherinsel präsentiert sich die Kraneninsel, wo auch der Innenstadteingang zur Bundesgartenschau angesiedelt ist. Der Neubau der experimenta mit BUGA-Programm im Science-Dome und Aussichtspunkt auf dem Dach des Neubaus sowie ein temporär gepflanzter Stadtdschungel auf der Kranenstraße bestimmen die Atmosphäre.

Neben den Ausstellungsinhalten ist das Veranstaltungsprogramm eine tragende Säule einer erfolgreichen Bundesgartenschau. „Eine Garten- und Stadtausstellung alleine reicht nicht, es braucht Veranstaltungen, die die Leute anziehen“, betont BUGA-Geschäftsführer Faas. Neben einer großen Bühne mit 1000 Sitzplätzen und 2000 Stehplätzen südlich des Floßhafens für publikumsstarke Konzerte sind auf dem Gelände auch besondere Plätze auch für kleine Angebote wie beispielsweise Lesungen auf der Nordspitze der Kraneninsel verteilt. Mit der Fährbühne wird die ausgemusterte Haßmersheimer Fähre wiederbelebt, die 2019 auf dem Neckar bei der Reederei Schwaben liegen wird. Vom Ufer aus können die Zuschauer das Bühnenprogramm entspannt verfolgen. Auch in der Blumenhalle und in der Rollsporthalle im Campuspark wird es Auftritte geben. „Es wird jeden Tag kontinuierlich Veranstaltungen geben, die im Eintritt inbegriffen sind“, sagt Hanspeter Faas. Insgesamt werden es mehr als 5000 Programmangebote sein, darunter auch einige herausragende. Das Programm, das in den nächsten Monaten zusammengestellt wird, gestalten Hauptberufliche und Ehrenamtliche, wobei in erster Linie Vereine die Vielfalt der Region präsentieren.

Da das BUGA-Gelände in Fußgängerentfernung zur Innenstadt liegt, will die BUGA GmbH mit Abendformaten eine zweite Besucherwelle auslösen, die vor allem von Dauerkarteninhabern getragen wird.