Cem Özdemir – Bündnis 90/Die Grünen

Die Direktkandidaten des Wahlkreises 258 Stuttgart I im MORITZ-Kurzinterview.

Steckbrief

Name: Cem Özdemir

Geburtstag-/Ort: 1965 in Bad Urach (Kreis Reutlingen)

Wohnort: k.A.

Studium/Ausbildung:

Ausbildung zum Erzieher

Studium der Sozialpädagogik an der Evangelischen FH für Sozialwesen in Reutlingen

Derzeitiger Beruf: MdB, Erzieher

Interview

1. Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag, den 25. September, bei Ihrer Frühstückslektüre in der Zeitung lesen?

Umweltschutz ist Wahlsieger! Grüne mit starkem Ergebnis auf Platz drei!

2. Was muss getan werden, um die Bürger zukünftig besser vor Terror zu schützen? (Stichwort „Innere Sicherheit“)

Das Allerwichtigste: Wir brauchen eine personell und technisch gut ausgestattete Polizei, denn sie sorgt im Alltag konkret für mehr Sicherheit. Islamistische oder rechtsextreme „Gefährder“ müssen gezielt überwacht werden. Das alles kostet Geld, bringt aber konkret mehr Sicherheit. Vor dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz waren viele Sicherheitsbehörden an dem späteren Täter dran, handelten aber nicht. Es ist offensichtlich, dass wir klar umrissene Zuständigkeiten der Sicherheitsbehörden und eine bessere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene brauchen. Wir müssen mehr tun, damit junge Menschen erst gar nicht in menschenverachtende Ideologien abgleiten, seien sie rechtsextremistisch oder islamistisch. Erziehung zur Demokratie an unseren Kitas und Schulen ist wichtiger denn je.

3. Brexit und die Wahl von Macron: Welche Rolle soll Deutschland künftig in der EU einnehmen?

Nur mit einem vereinten Europa können wir grenzüberschreitende Probleme lösen, allen voran die Klimakrise und den Terrorismus, aber auch Steuervermeidung und Arbeitslosigkeit. Deutschland sollte sich für mehr Solidarität und nachhaltige Investitionen statt einseitiger Sparpolitik stark machen. Deutschland und Frankreich müssen wieder zum Motor der europäischen Integration und des europäischen Zusammenhalts werden. Der französische Präsident Macron ist ein überzeugter Europäer, mit ihm gibt es jetzt einen kraftvollen Partner für ein starkes, solidarisches und ökologisches Europa. Diese Chancen müssen wir nutzen.

4. Trump und Erdogan: Wie sollte sich Deutschland Ihrer Meinung gegenüber den USA und der Türkei in Zukunft verhalten?

Die USA sind und bleiben unser engster Partner außerhalb Europas. Die unberechenbare Präsidentschaft von Donald Trump stellen uns allerdings vor erhebliche neue Herausforderungen. Wir müssen auch gegenüber den USA für unsere Werte einstehen. Außerdem sollten wir in den nächsten Jahren den Austausch mit der amerikanischen Zivilgesellschaft und Bundesstaaten stärken. Auch dort wird die Politik Trumps von vielen kritisch gesehen.

Die Türkei ist kein verlässlicher Partner mehr. Deutsche Rüstungsexporte in die Türkei müssen wir umgehend stoppen. Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion kann es erst geben, wenn die Türkei eine Kehrtwende zurück zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vollzieht. Das gilt auch für die Fortführung der Beitrittsgespräche, die de facto bereits auf Eis liegen. Für eine demokratische und weltoffene Türkei müssen die Türen zur EU offen bleiben. Das ist auch ein wichtiges Signal an die proeuropäischen und demokratischen Kräfte in der Türkei.

5. Aufhalten, aufschieben oder auflösen: wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Flüchtlingsstrom aus?

Wir nehmen unser Grundgesetz ernst: Verfolgte brauchen Schutz, der Einzelfall zählt. Wir wollen mit legalen und sicheren Wege für Flüchtlinge Alternativen schaffen zu Schlepperbanden. Zentrales Instrument ist der deutliche Ausbau der aktiven Aufnahme von Flüchtlingen aus Drittstaaten (Resettlement). Wenn wir gleichzeitig Länder wie Jordanien und den Libanon helfen, menschwürdige Aufnahmebedingungen zu gewährleisten und den Flüchtlingen echte Integrationsperspektiven in ihrem Land anzubieten, werden weniger Menschen gezwungen sein, sich auf den Weg nach Europa zu machen. Wir wollen endlich ein modernes, transparentes Einwanderungsgesetz, das hilft, Fachkräftelücken zu schließen, die demografische Überalterung unserer Gesellschaft abzumildern – und für Einwanderer auch Perspektiven jenseits des Asylsystems bietet.

6. Ungebildet, ausgebildet oder eingebildet: wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Bildungspolitik aus? (einheitl. Bildungssystem, Fachkräftemangel, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Kita, Kita-/Hochschulgebühren)

Es sollte nicht wichtig sein, wo man herkommt, sondern wo man hinwill. Gleiche Bildungschancen für alle sind für mich entscheidend. Das schafft man nicht über Nacht, aber dieses Ziel muss uns leiten.

Jedes Kind ab 2 Jahren soll einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in einer guten Kita haben. Standards für die Qualität wollen wir gesetzlich festlegen und die Finanzierung mit zusätzlichen 3 Mrd. Euro unterstützen.

Wenn ich mich entscheiden muss, ob ich sofort die Kitagebühren auch für jene abzuschaffen, die es sich leisten können, dann sage ich: Nein, lasst uns das Geld erst einmal in die Qualitätsverbesserung von Kitas stecken. Und lasst uns bitte endlich in Deutschland Erzieherinnen und Erzieher so bezahlen, dass sie davon auch gut leben können.

Die Schere zwischen armen und reichen Kommunen geht immer weiter auseinander. Das schadet auch den Zukunftschancen der Kinder. Die finanzschwachen Kommunen wollen wir deshalb um 10 Mrd. Euro entlasten, damit sie ihre Schulen fit machen können für die Zukunft.

Wir dringen darauf, dass das Kooperationsverbot in der Bildungspolitik aufgehoben wird. Heute ist es so, dass der Bund eine Schule in Indonesien unterstützen darf, aber nicht im eigenen Land. Das versteht kein Mensch.

Schulen in benachteiligten Stadtquartieren oder Regionen sollten wir gezielt und besser unterstützen. Sie brauchen mehr Mittel und pädagogisches Personal. Wenn diese Schulen besser werden, dann haben alle etwas davon, gerade auch Eltern, die mit dem Gedanken spielen, wegzuziehen, sobald die eigenen Kinder ins schulpflichtige Alter kommen.

Die Unis bleiben gebührenfrei. Studiengebühren lehnen wir ab.

Das BAföG soll zukünftig automatisch an die Lebenshaltungskosten angepasst bzw. erhöht werden und die Wohnkostenpauschale je nach Ort unterschiedlich hoch sein. Mittelfristig wollen wir die Studienfinanzierung so umbauen, dass jeder und jede Studierende eine Sockelleistung unabhängig vom Elterneinkommen erhält. Für Studierende aus ärmeren Familien gibt es zusätzlich ein Bedarfszuschuss. Beide Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden.