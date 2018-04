Der Festivalsommer kann kommen!

Oben ohne – feiern unter freiem Himmel. In der Abendsonne der Lieblingsband lauschen. In der Hand ein kühles Getränk, im Ohr die besten Beats und heißesten Rhythmen. Der Sommer kann kommen, denn die Open-Air und Festival-Saison ist bereit!

Der Festival-Sommer ist auch anno 2018 prall gefüllt. Die Major-Festivals haben einmal mehr beachtliche Line-Ups auf die Beine gestellt. Bei der Mutter aller Festivals »Rock am Ring« am Nürburg-Ring stehen Acts wie die Foo Fighters, 30 Seconds To Mars oder Muse in diesem Jahr als Headliner in der ersten Reihe. Das Southside/Hurricane-Zwillingsfestival präsentiert sich als Indie-Festival Nummer eins und stellt zur besten Sendezeit Bands wie die Arctic Monkeys, The Prodegy oder Arcade Fire auf die Bühne, in München nimmt das Rockavaria auf dem innerstädtischen Königsplatz mit der Doppelspitze Iron Maiden und Tote Hosen einen neuen Anlauf, während man im Metal-Mekka Wacken nach zuletzt mehreren schlammgeplagten Jahren am Stück vermutlich einfach nur auf gutes Wetter hofft und neben Top-Acts wie Judas Priest oder Nightwish vermutlich nach einem besonders starken Auftritt der Sonne sehnt.

Aber auch direkt vor Ort in der Region geben sich nationale wie internationale Superstars die Klinke in die Hand. In Stuttgart stehen Einzel-Konzerte der Rolling-Stones und von Helene Fischer im Stadion auf dem Programm, die Toten Hosen nehmen den Cannstatter Wasen Open Air in Angriff und bei den jazz-open bringen Kraftwerk, Lenny Kravitz oder die Fantastischen Vier den Schlossplatz zum Beben. Mit besonderem Ambiente punkten Open Air Locations wie das Ludwigsburger Schloss mit den ksk music open (u.a. Scorpions), die Burg Esslingen (u.a. In Extremo) oder traditionell das Taubertal-Festival (u.a. Broilers) sowie das familienfreundliche Rock of Ages Festival in Seebronn/Rottenburg (u.a. The Hooters).