Eberhard Gienger - CDU

Die Direktkandidaten des Wahlkreises 266 Neckar-Zabern im MORITZ-Kurzinterview.

Steckbrief

Name: Eberhard Gienger

Geburtstag-/Ort: 21.7.1951 in Künzelsau

Wohnort: Bietigheim-Bissingen

Studium/Ausbildung: Diplomsportlehrer-Studium, Studium Englisch und Russisch

Derzeitiger Beruf: Bundestagsabgeordneter

Interview

1. Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag, den 25. September, bei Ihrer Frühstückslektüre in der Zeitung lesen?

Eberhard Gienger erneut für 4 Jahre gewählt und VfB Stuttgart besiegt im Schwabenderby den FC Augsburg mit 4:0 – 60.000 Zuschauer sind begeistert

2. Aufhalten, aufschieben oder auflösen: Wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Flüchtlingsstrom aus?

Ziel der CDU und von mir persönlich ist es, die Zahl der Flüchtlinge dauerhaft und nachhaltig zu reduzieren und die Menschen, die bleiben dürfen schnell in unsere Gesellschaft und in unseren Arbeitsmarkt zu integrieren. Zusätzlich zu nationalen Maßnahmen wollen wir gemeinsam in der Europäischen Union die Migration ordnen, die EU-Außengrenzen besser schützen und dabei die Freizügigkeit im Schengenraum erhalten. Außerdem haben wir vor, die Fluchtursachen durch Hilfen für Transit- und Herkunftsländer zu bekämpfen.

3. Was muss getan werden, um die Bürger vor Terror zu schützen? (Stichwort „Innere Sicherheit“)

Ich finde Sicherheit ist ein sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns noch intensiver beschäftigen müssen. Wir alle wollen sicher und frei leben. Dafür statten wir unseren Staat mit allen notwendigen Befugnissen aus, um mit der vollen Härte des Rechtstaates gegen Kriminelle, Terroristen und Extremisten vorzugehen. Wir haben dazu die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und den Verfassungsschutz mit mehr Personal, besserer Ausstattung und allen notwendigen rechtlichen Möglichkeiten gestärkt.

4. Brexit und die Wahl von Macron: Welche Rolle soll Deutschland künftig in der EU einnehmen?

Die erste offizielle Auslandsreise des neuen französischen Präsidenten Macron ging nach Deutschland. Das ist ein gutes Zeichen, dass auch in Zukunft die Deutsch-Französische Freundschaft und Zusammenarbeit anhält oder noch weiter ausgebaut werden kann.

Der EU-Austritt der Briten beschert uns schwierige Verhandlungen auf vielen Politikfeldern. Dabei müssen sich beide Verhandlungspartner aber immer bewusst bleiben, dass sie auch nach dem britischen EU-Austritt gemeinsame Interessen haben werden. Wir können auch künftig die vielen Herausforderungen nur zusammen bewältigen. Das gilt für die Fragen der inneren und äußeren Sicherheit, aber auch für die weitere Gestaltung unserer bislang sehr erfolgreichen wirtschaftlichen Beziehungen. Ich sehe dass Deutschland eine starke Rolle in einem starken Europa einnimmt. Als eine der größten Exportnationen wird es Deutschland auf Dauer nur gut gehen, wenn es auch Europa gut geht.

5. Trump und Erdogan: Wie sollte sich Deutschland Ihrer Meinung gegenüber den USA und der Türkei in Zukunft verhalten?

Die USA sind und bleiben ein zentraler Partner, unsere gemeinsame Wertebasis der in Europa ist mit keiner anderen Region der Welt "enger, stärker und haltbarer" als mit den USA. Den Kurs der Vereinigten Staaten unter Präsident Trump sehe ich derzeit eher kritisch und finde es richtig, beispielsweise zur Kündigung des Umweltabkommens gegenüber den USA klar unsere Mißbilligung dieser Entscheidung zu zeigen. Die USA sind und bleiben aber ein zentraler Partner, auch im Bereich von Handel und Wirtschaft. Die Beziehungen seit Trump zeigen aber, dass wir Europäer unser Schicksal konsequenter als bisher in die eigene Hand nehmen müssen. In der Türkei sehe ich im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Meinungs- und Pressefreiheit die jüngsten Entwicklungen mit großer Sorge. Ich finde es richtig, dass die Bundesregierung den Ton gegenüber Ankara verschärft hat. Auch gerade im Zusammenhang mit Erdogans Aufruf, die CDU und SPD nicht zu wählen. Probleme lassen sich auf politischer Ebene aber nur in Gesprächen lösen, deshalb setze ich auf einen weiteren Dialog mit Erdogan. Mit wenigen Ländern hat Deutschland so komplizierte, aber zugleich auch so vielfältige Verbindungen wie mit der Türkei.

6. Ungebildet, ausgebildet oder eingebildet: wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Bildungspolitik aus? (einheitl. Bildungssystem, Fachkräftemangel, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Kita, Kita-/Hochschulgebühren)

Bildung ist natürlich mit das wichtigste Thema, das wir aktuell in Deutschland haben. Schulpolitik ist Ländersache, das soll es auch bleiben. Woran wir arbeiten müssen ist, dass wir junge Menschen zwischen 18 und 35 ohne Abschluss nachqualifizieren, um eine dauerhafte Sicherung ihres eigenen Lebensunteralts zu ermöglichen. Leider gibt es noch immer einige Schulabgänger ohne Abschluss. Das ist – neben vielen weiteren wie zum Beispiel eine gesellschaftliche Aufwertung der Ausbildung – nur ein Baustein, um dem Fachkräftemange zu begegnen.

Der Ausbau der Ganztagesbetreuung war und ist für mich wichtig, damit Eltern eine Wahlfreiheit haben, ob Sie ihr Kind betreuen lassen oder selbst die Betreuung übernehmen.