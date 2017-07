Eröffnung der Ausstellung: »Comics! Batman, Donald, Tim & Co.«

× 1 von 6 Erweitern Wuerz und Midthun × 2 von 6 Erweitern Ausstellung Comics Publikum × 3 von 6 Erweitern Wuerz Midthun × 4 von 6 Erweitern Lucky Luke Comic × 5 von 6 Erweitern Timo Wuerz Bühne × 6 von 6 Erweitern Midthun Dagobert Duck Prev Next

Einmal im Jahr über die Sommermonate zeigt die Sparkasse Heilbronn ausgewählte Kunstwerke in einer Sonderausstellung. Dieses Jahr wurde das Motto »Comics! Batman, Donald, Tim & Co. – Comics in Deutschland nach 1945« gewählt.

»Unter der Pyramide« werden über 160 Comic-Originalzeichnungen vom Ende der 40er Jahre bis heute ausgestellt. In dieser Comic-Zeitreise gibt es die unterschiedlichsten Künstler und Zeichenstile aus verschiedenen Genres zu bewundern.

Hans Michael Kirstein, Kurator der Ausstellung, bezeichnete den Comic als »Synthese aus Bild und Literatur, der kunsthistorisch und soziologisch ein wichtiges Populärmedium« sei.

Highlights der Ausstellung

Zu den Highlights der Ausstellung gehören Zeichnungen aus Tim & Struppi, Hal Fosters »Prinz Eisenherz«, »Tarzan« von Burne Hogharth und »Zits« von Pulitzer-Preisträger Jim Borgman. Außerdem sind mit den »Peanuts« von Charles Schulz, Will Eisners »Spirit«, und natürlich »Donald Duck«, »Batman« und »Spider-Man« viele alte Bekannte in unterschiedlichen künstlerischen Interpretationen zu bestaunen.

Einfacher Zugang für Jeden

Dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Heilbronn, Peter Beitner war es wichtig, dass die Ausstellung für jeden einfach zugänglich ist und dass die Region sich mit den gezeigten Kunstwerken identifizieren kann. Es wurden bewusst bekannte Comics ausgewählt, mit denen viele aufgewachsen sind.

Einen ganz persönlichen Einblick in das Genre mit all seinen Facetten geben prominente Zeichner aus aller Welt, die die Besucher live bei Extra-Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung erleben können. Timo Wuertz, der »Rockstar der Comicszene» (SZ) aus Niedernhall und Arlid Midthun, einer der weltbesten Disney-Zeichner aus Norwegen waren bei der Eröffnung zu Gast und zeichneten live vor Publikum.

Veranstaltungsübersicht

»Originale sind immer besser als Kopien«

Wuerz ist der Meinung, dass durch die Ausstellung »Comics besser als Kunstform wahrgenommen werden können«, da »Originale immer beeindruckender sind als Reproduktionen«. Midthun lobte die perfekte, typisch deutsche, Organisation der Ausstellung und freute sich darüber «bei einer so wunderschönen Ausstellung« dabei sein zu dürfen.

Ausstellungszeitraum und Öffnungszeiten

Von 14. Juli bis 17. September

Montag bis Freitag 9 - 17.30 Uhr

Donnerstag 9 - 18 Uhr

Sonntag 13 - 17 Uhr

Der Eintritt ist frei!