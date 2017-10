»Glaubst du noch oder denkst du schon?«

Die Selbstverständlichkeit, mit der Kirche und christliche Kultur das gesellschaftliche Leben prägen, wird zunehmend in Frage gestellt.

Dezidiert areligiöse Interessengruppen wie etwa der Humanistische Verband Deutschlands(HVD) oder die Giordano-Bruno-Stiftung sehen sich dazu berufen, die Interessen der »Nichtreligiösen« wahrzunehmen und öffentlich zu vertreten. Kirche ist dazu herausgefordert, sich der Kritik, den Herausforderungen und Anfragenunserer Zeit zu stellen, die durch Säkularisierung, Konfessionslosigkeit und neuen Atheismus an unseren Glauben gestellt sind und die von vielen Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche übernommen werden. Wie kann der christliche Glaube darauf reagieren, wenn wissenschaftliches Denken gegen den Glauben an Gott gestellt wird, wenn Aufklärung und Humanismus für sich in Anspruch genommen werden, um eine ethische und intellektuelle Überlegenheit gegenüber Religionen zu postulieren? Im Rahmen dieser Tagung wird nach den Entstehungsbedingungen und Erscheinungsformen heutiger Säkularisierung gefragt. Eine Begegnung mit Vertretern des Humanistischen Verbands Deutschland soll die zentralen weltanschaulichen Grundüberzeugungen des neuen Humanismus vorstellen und einen kritischen Dialog ermöglichen.

Anmeldung erforderlich.