Kunstausstellung »Im Kunstzoo«

Beide Künstler haben eine ähnliche Darstellungsweise ihrer Ideen. Die Bildaussagen sind nicht eindeutig visualisiert, so dass die Bedeutung vielfältig ist und vom Betrachter in das jeweilige Bild geortet werden kann.

Es sind nicht bloß Illustrationen, und damit Verdoppelungen einer sprachlichen Aussage. Der Betrachter wird zum eigentlichen Schöpfer einer Bedeutung oder mehreren Bedeutungen. Zum Beispiel bei Martin Schwarz in seinem Bild mit den entwurzelten Giraffenbäumen im Vorwärtsschritt mit dem Titel »Hölzerne Gemeinschaft«: Ist es eine aggressive Armee? Ist es eine Schutz suchende Flucht aus der menschlichen Umweltzerstörung? Oder ist es eine fröhliche Phantasie für ein ungeschriebenes Märchen?

Bei Dirk Streitenfeld wird die Bedeutungsebene oft durch humoristische Wortspiele komplexer, und das jeweilige Bild enthält neue Dimensionen. Zum Beispiel im Bild »Brathähnchen aus der Ofenhaltung« in dem ein Mann mittels einer Schnur die Herd-Türe im Küchen-Hühnerstall ferngelenkt auf und zu schnappt: ist es ein etwas sadistischer Mann, der so seine Hühner auf praktische Weise für seine Essenszubereitung fängt? Oder hält er einfach ein wärmendes Nest offen? Ist es dem Mann langweilig, und er amüsiert sich mit einem harmlosen Fangspiel und lässt die Vögel wieder frei? Das, was die Künstler bildnerisch uns mitteilen, ist ein weites Feld...