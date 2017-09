Öhringen goes Halloween

× Erweitern Halloween

Halloween steht wieder vor der Tür. Nach dem großen Erfolg der Halloween-Shuttle-Partys in den letzten drei Jahren, startet am 31. Oktober die 4. Halloween-Shuttle-Party in Öhringen. Acht Locations, drei Shuttle-Busse und acht DJs sind mit an Bord. In jedem Lokal finden die Gäste unterschiedliche Musikrichtungen und Möglichkeiten zum ausgelassenen Feiern. Jede Location wird mit individuellen Horror-Halloween-Dekorationen und diversen Getränke-Specials aufwarten, die von gruseligen Gestalten der Nacht zubereitet werden! Mit dabei sind unter anderem: Dolce, L Toro, Hambale, Metropol, Mona Lisa, Filiae und das Gentele In gestaffeltem Takt fahren drei Shuttle-Busse alle Locations an. Der Vorverkauf findet in allen teilnehmenden Locations, im Zeitgeist und bei Tabak Brückbauer & Akzente im Ö-Center statt. Eine Abendkasse gibt es nur im L Toro, im Dolce Vita & Gentle.