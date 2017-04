Gemeinsames ReformationsgedenkenIn Schwäbisch Hall beginnt der Tag mit einer Andacht in der Michaelskirche. Nach einer Führung durch die Stadt führt der Pilgerweg zur Comburg über die ehemalige Synagoge und den Jüdischen Friedhof in Steinbach. Der Tag endet mit einem Abendessen und einem abschließenden Gottesdienst in St. Nikolaus auf der ComburgIm Rahmen der Reihe "Reformationsjahr 2017".