× Erweitern ü30 Party in Orange

Die ü30 Partys in Orange sind legendär und fester Bestandteil der Heilbronner Nightlife-Szene. Nun steht nach längerer Pause der nächste Termin fest – am 25. März findet die rauschende Partynacht erstmals in der neuen MORITZ-Eventhalle statt.

Hier können die Gäste nach Herzenslust bis weit nach Mitternacht mit Gleichgesinnten tanzen und feiern. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgt der regional bekannte und ü30-erfahrene Top-DJ Richie de Bell mit Disco- & Chart-Hits von den 80ern bis heute für jede Menge Spaß und Feierlaune unter der Generation 30+. Von Bier bis Schampus gibt es alle szeneaffinen Drinks. Eine große Auswahl an Cocktails wird auch die Ladies begeistern.