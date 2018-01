× Erweitern ü30 Party-209.JPG www.moritz.de

Die ü30 Party in Orange geht am Samstag, 17. März, in die nächste Runde. Uli Sanz vom Veranstalter City Event freut sich: »Unsere ü30-Party Serie hat sich seit Jahren bewährt.

Es treffen sich Gleichgesinnte, die sich in den Diskotheken und Clubs unter Teenies nicht mehr wohl fühlen, es aber immer noch gerne krachen lassen und gerne gepflegt ausgehen und coole Partys feiern.« Und Veranstalter Ingo Eckert fügt an: »Man sieht viele Bekannte, aber auch immer wieder viele neue Gesichter. Und die Leute kommen nicht nur aus Heilbronn und Umgebung, sondern auch aus angrenzenden Regionen, weil sich die ü30-Party in Orange schon weit herumgesprochen hat.« An den Turntables sorgt der erfahrene DJ Big L für die richtigen Beats. Für eine Prise Erotik und den optischen Augenschmaus bei der ü30 Party in Orange sorgen attraktive GoGo-Girls