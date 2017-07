​Blackout vs. Fantastic

Nachdem erfolgreichen Auftakt von DJ FANTASTIC bei dem ersten Battle gegen DJ BLackout, gibt es nun am ersten Freitag im August nun die Revanche. An diesem Abend steht sich der Lokalmatador aus Schwäbisch Hall DJ BLACKOUT (Kantine Resident) und DJ FANTASTIC aus Öhringen erneut gegenüber. Normalerweise sind sie zwar gute DJ-Freunde, aber an dem Abend knallharte Konkurrenten! Wie bei den letzten Battles wird es wieder verschiedene Wettkämpfe geben. Ruhm und Ehre für den der die meisten Wettkämpfe gewinnen wird und Demütigung für den Verlierer.