Jour fixe du cinéma français - „Ce qui nous lie“

Beim monatlichen Jour fixe du cinéma français wird am 5. Juli der Film Ce qui nous lie (F 2015, 113 Min., OmdU) von Cédric Klapisch mit Pio Marmai, Ana Girardot und François Civil gezeigt. Das Drama, das über ein Jahr hinweg gedreht wurde, um so alle Stationen der Weinproduktion realistisch festzuhalten, startet am 10. August unter dem Titel Der Wein und der Wind in Deutschland.

Zum Film:

Spätsommer im Burgund: Es gilt, den Wein zu ernten – und weil sein Vater kurz vorm Tod steht, kehrt der dreißigjährige Jean aufs idyllische Familienweingut zurück, um seinen Geschwistern Juliette und Jérémie zu helfen, zu denen er jahrelang keinen Kontakt hatte. Juliette und Jérémie sorgten zwischenzeitlich für den Fortbestand des Familienbetriebes und freuen sich bei der Weinlese über jede Unterstützung, die sie bekommen können. Doch die drei Geschwister merken schnell, dass manche Wunden auch nach Jahren noch offen sind und auch nach Jahren noch wehtun. Eine harte Entscheidung steht bevor: Soll die Familientradition fortgesetzt werden – oder sollen Jean, Juliette und Jérémie jeweils ihren eigenen Weg gehen und damit eine Zäsur wagen?

Eintritt: 8 €. Reservierung: www.arthaus-kino.de

Veranstalter: Arthaus Filmtheater Stuttgart GmbH & Institut français Stuttgart