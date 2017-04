„Dr. Junior“ in den Körperwelten

Mit Beginn der Osterferien fanden die ersten „Dr. Junior“ Workshops in den Körperwelten Stuttgart statt. Kinder zwischen 8 und 12 Jahren erfahren unter der fachkundigen Anleitung eines Mediziners, wie der Körper aufgebaut ist und funktioniert.

Das Interesse am Workshop ist so groß, dass alle Termine bereits ausgebucht sind und die jungen Doktoren zeigen sich begeistert: „Mir hat am besten gefallen, zu sehen, wie sich unsere Armmuskeln bewegen,“ erklärt Dr. Junior Lea (10), die mit ihrer Familie bei dem geführten Quizrundgang teilgenommen hat. Auch Lukas (13) war fasziniert und erzählt: „Ich war neugierig auf die Ausstellung, weil im Internet alles so unecht aussah, obwohl alle Plastinate echt sind. Das hat mich interessiert!“

Wer keinen der begehrten Plätze ergattern konnte, kann natürlich trotzdem vorbeischauen und eine Quiztour durch die Körperwelten machen. Begleitmaterialien für Kinder ab 8 Jahren stehen auf der Stuttgarter Körperwelten Webseite unter der Rubrik Lehrer & Eltern zum Download bereit oder können direkt in der Ausstellung abgeholt werden. Mit dem „Dr. Junior“ Quizrundgang begeben sich die Kinder auf eine spannende Entdeckungsreise durch den menschlichen Körper und klären Fragen, wie: „Wie viele Wirbel hat die Wirbelsäule?“, „Warum kann ich mich bewegen?“ oder „Wie funktioniert die Verdauung?“

Manchmal ist es nur ein kleines Erlebnis, das den Ausschlag für ein lebenslanges Interesse und die damit einhergehende Berufswahl gibt. Für Kinder ist „Dr. Junior“ eine Möglichkeit, sich mit dem Körper auf spielerische Art und Weise auseinanderzusetzen, um möglichst früh ein Gefühl für die eigene Körperlichkeit zu entwickeln.

Öffnungszeiten nur noch bis 20. Mai 2017

Mo - Fr: 9–18 Uhr, Sa & So: 10–18 Uhr (letzter Einlass: 1 Stunde vor Schließung) Geschlossen: Karfreitag, 14. April 2017

Tickets Gruppentickets ab 9 Euro, Einzeltickets ab 13 Euro. Online unter www.easyticket.de, telefonisch unter 0711 – 2 555 555

Infos rund um die Ausstellung unter www.koerperwelten.de/stuttgart