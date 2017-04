In einem Pre-Listening hören wir an diesem Abend gemeinsam das Mundarthörspiel „Freundschaft, das ist wie Heimat“ von Kathrin Hildebrand (Erstsendung am 6. Mai 2017, Regie: Günter Maurer):Nach einer langwierigen Knieoperation freut sich Alma Kübler auf ihren Verkaufsstand im Stuttgarter Hauptbahnhof. Seit 30 Jahren steht sie dort in ihrem Bretzelhäusle und hat viel erlebt: Demonstrationen, Abriss- und Umbauaktionen, Flüchtlingsströme. Eines Tages steht der 14-jährige Mohammad vor ihrer Bude und hat Hunger. Alma weist ihn ab und schickt ihn zur Bahnhofsmission. Nachts plagt sie das schlechte Gewissen. Sie wird von ihren eigenen Kindheitserinnerungen eingeholt und wälzt sich schweißgebadet im Bett. Alma hat als kleines Mädchen auf der Flucht bei Eis und Schnee ihre Mutter und ihre Brüder verloren. Fremde haben sie schließlich bei sich aufgenommen, und nun will Alma Mohammad helfen. Doch der junge Flüchtling ist verschwunden.Christel Freitag, SWR, gibt eine Einführung und spricht mit der Autorin, Schaupielerin und Sprecherin Kathrin Hildebrand und mit weiteren Mitwirkenden, darunter Monika Hirschle und Khanzada Shinwary. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Mitgliedern der SWR Bigband.Im Anschluss EmpfangIn Kooperation mit dem SWRAuf dem Foto (von links nach rechts): Bretzelhäuslebesitzerin Monika Hirschle, Regisseur Günter MaurerFlüchtlingsjunge Khanzada Shinwary, Bretzelkunde Stefan Moos, Sozialarbeiterin Kathrin Hildebrand und Kellnerin Lena Conrad