„In der Werkstatt bin ich ein Dichter“

Franziska Beyer, Schauspielerin am Landestheater Tübingen, liest ausgewählte Texte von Georg Paulmichl. Der Südtiroler Autor, der zugleich auch Maler ist, lebt und arbeitet in Prad im oberen Vinschgau. Geboren wurde er 1960 in Schlanders. Seine Texte, die er zusammen mit seinen Bildern in mehreren Büchern veröffentlicht hat, sind erfrischend anders: poetisch, unkonventionell, spielerisch und humorvoll. Georg Paulmichl besucht die Behindertenwerk­stätte in seinem Heimatort, wo seine künstlerische Begabung in den 1980er Jahren entdeckt wurde. Er erhielt 1993 den Förderungspreis der Goethe-Stiftung Basel, 1997 die Hans-Prinzhorn-Medaille der Deutschsprachigen Gesellschaft für Kunst und Psychopathologie des Ausdrucks und 2003 das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Seit 2007 ist er Ehrenbürger von Prad.

In Zusammenarbeit mit dem LTT