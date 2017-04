„...sie sprechen von mir nur leise.“ Lyrisch-musikalisches Portrait der Literatin Mascha Kaléko

Eine schreibende Frau mit Humor – sieh mal an! (Kurt Tucholsky). Mit ihrem Bühnenprogramm haben die beiden ein spannendes Genre erschaffen, das am Di .9.5. um 20:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen auf die Bühne kommt. Im Mittelpunkt dabei: Mascha Kaléko Das bewegte Leben der Dichterin, die vor zwei Weltkriegen fliehen musste, scheint unvereinbar mit ihrer lebensbejahenden Ironie in ihrer Großstadtlyrik. Geboren im ehemaligen galizischen Österreich-Ungarn, verlebte Kaléko längere und kürze Zwischenstationen in Frankfurt, Marburg, Berlin, New York, Jerusalem und wurde in Zürich sesshaft. Sie wird verglichen mit männlichen Kollegen der Neuen Sachlichkeit wie Joachim Ringelnatz oder Erich Kästner und gelobt von Philosoph Martin Heidegger. Ein literarischer Unterhaltungsabend erster Klasse!