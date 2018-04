Lilya & Alex Tumanian

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Schon seit einiger Zeit haben sich die armenischen Künstler, Lilya und Alex Tumanian, einen Namen in Ludwigsburg und Umgebung für herausragende Kunst gemacht.

Kaum einen lassen diese wunderbar gefühlvolle Stimme und das leidenschaftliche und ebenso virtuose Klavierspiel unberührt, wenn Lilya und Alex eigene Songs oder Welthits präsentieren. Sängerin Lilya hat bereits mit US-Produzent Jud Friedman produziert (Whitney Houston), ihr Mann Alex ist Konzertpianist und nebenbei auch Komponist und Musikproduzent in den verschiedensten Stilrichtungen - inzwischen auch in der LUKE. An diesem Abend werden sie auch einige ihrer armenischen Lieder zum Besten geben.