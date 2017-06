1.250 Jahre Neckargartach

Die Neckarhalle und der daran angrenzende Leinbachpark verwandeln sich in eine Festmeile. Den Auftakt des dreitägigen Veranstaltungsreigens macht am Freitag Comedy-Star Ingo Appelt. Er wird mit seinem neuen Programm "Besser ist ….besser!" gastieren. Am Samstag findet dann der offizielle Festakt statt. Hier wird neben dem Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel auch Stadtarchivar Dr. Christhard Schrenk erwartet. Zusätzlich wird der Neckargartacher des Jahres geehrt. Im zweiten Teil des Abends wird der überregional bekannte Chor "Open Doors" auftreten. Zum Abschluss findet ein Feuerwerk im Leinbachpark statt. Der Sonntag startet mit einem Festgottesdienst und anschließendem Frühschoppen. Am Nachmittag wird Neckargartach ein einziger Bandwurm. Mehr als 400 Teilnehmer und 50 Gruppen werden zum großen Festumzug erwartet. Start ist um 14 Uhr an der Neckarhalle.