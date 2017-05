1. Ergenzinger Kreativmeile

Samstag, 01.07.2017, 14 - 21 Uhr

Sonntag, 02.07.2017, 11 - 18 Uhr

Im Ortskern wird ein großer Kreativmarkt über beide Tage stattfinden. Auch werden die musikalischen und kulinarischen Genüsse nicht zu kurz kommen. Für die Kinder werden verschiedene Attraktionen wie z.B. Hüpfburg, Segway, Kinderbasteln, Kettcarparcour etc. angeboten. Ein Kinderflohmarkt am Sonntag wird für alle Kinder geboten. Am Sonntag Abend um 19:30 Uhr ist das schwäbische Duo Hillu`s Herzdropfa im Waldhorn in Ergenzingen zu Gast.Karten im VVK 15 Euro unter 0160 / 94802530.