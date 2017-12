Faschingsumzug anschl. Straßenfasching und Partymeile

× Erweitern Bühlerzell Bühlerzell

Fasching hat in Bühlerzell Tradition: Seit mehr als 40 Jahren organisieren Musikkapelle und Sportfreunde Bühlerzell das bunte Treiben, an dem jährlich zehntauschend auswärtige Besucher teilnehmen.

Riesige Faschingswagen, die jedes Jahr über Wochen mit neuen aktuellen Motiven gestaltet werden, zahlreiche Guggakapellen aus der ganzen Region und Musikgruppen, sowie örtliche und auswärtige Fußcombos dabei viele Maskengruppen bereichern den bemerkenswerten Faschingsumzug.

Highlights sind die Programmveranstaltungen am Samstag (neun Tage vor dem Rosenmontag) und am Rosenmontag in der Rudolf-Mühleck-Halle. Und natürlich der berühmt-berüchtigte Umzug durch den Ort am Faschings-Samstag mit den Nachfeiern in den Bühlerzeller Gaststätten und in der Festhalle. Das Ende des Umzuges ist gleichzeitig auch der Startschuss für den riesigen Straßenfasching in den Gassen, Bars und Gasthäusern von Bühlerzell. Auf dem zentral gelegenen Fischerplatz heizen die anwesenden Guggamusikkapellen den tausenden mitfeiernden Faschingsfreaks kräftig ein.

Bei den zahlreichen Auftritten in der Faschingszeit, bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung der verschiedenen Faschingsveranstaltungen und des Umzuges sind die Vereine jedes Jahr aufs neue gefordert. Mit unerreichbarer Kreativität beim Bau des eigenen Faschingswagens sind die Mitglieder der Sportfreunde, der Musikkapelle und der Zellermer Guggafatzer unermüdlich dabei sich immer wieder selbst zu übertreffen.

Typisch: im Februar gibt es mit dem "Zellerle" ein Bühlerzeller Faschingsbier als Edition. Die einzigartige Rezeptur der Bierbrauerfamilie Kunz aus Untergröningen und das unverkennbare Etikett machen aus dem Zellerle ein ganz besonderes Festbier, dass sich - in kleinen 0,33 l Bügelfläschchen abgefüllt - auch optisch als wahrer Hingucker erweist.

Und: Mittels einer "AWA-App" haben Nutzer seit kurzem alle Informationen "in der Tasche" und können sich ab jetzt virtuell durch den angesagten Bühlerzeller Fasching bewegen.