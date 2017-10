Der 1.Frankenthaler Männerchor 03 (1.FMC03) besteht vorwiegend aus Rockmusikern der Vorderpfalz und hat sich im Jahr 2003 der Aufgabe verschrieben die Tradition der Männerchöre in die Moderne zu holen. Mit Liedern wie „Highway to hell“, „You´ll never walk alone“, „Pokerface“ oder „Haus am See“, aber auch mit Liedern aus der Region wie dem „Palzlied“, dem „Schääne Karl“ oder dem „Wanderer“, Klassiker wie der „Rose“ oder dem 400 Jahre alten „Herr von Falkenstein“; die Brücke aus Vergangenheit und Gegenwart erfährt im Repertoire dieses Chores seine Würdigung.

Interpretiert in der Tradition der Männerchöre, eingeteilt in Bass und Tenor, a cappella, ohne Instrumentalbegleitung, pure stimmliche Chorgewalt- diese aber mit rockmusikalischem Background, denn ein Großteil der Chormitglieder sind aus Bands wie den „Anonyme Giddarischde“, den „Dubbeglasbrieder“ oder „Alles Guth!“ überregional bekannt. Diese Mischung erzeugt stimmliche Reibung, chorisches Liedgut wird ganz eigenwillig interpretiert, zumal die Songs allesamt in unnachahmlicher Weise vom 1.FMC- Dirigenten Walter Zipp eigens für den Chor arrangiert werden.

Die Auftritte des 1.FMC 03 in Frankenthal und Umgebung sind längst „Kult“ die Liederabende im Frankenthaler Congress Forum mit 1000 Besuchern in schöner Regelmäßigkeit ausverkauft und Auftritte wie im Bundeskanzleramt, dem Bundestag oder auf der 200 Jahrfeier des Bezirkstages Pfalz in Hambach sind nichts Ungewöhnliches mehr. Die Mischung aus Traditionsbewusstheit und Gespür für modernes Liedgut machen aus dem 1.Frankenthaler Männerchor 03 nämlich genau das was er sich auf die Fahnen geschrieben hat: eine „kulturelle Notwendigkeit“.

https://www.adticket.de/1.-FRANKENTHALER-MANNERCHOR-Weltpremiere-in-Mannheim-Die-kulturelle-Notwendigkeit/Mannheim-Capitol-Mannheim/05-11-2017_17-00.html