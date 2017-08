1 Jahr Hartgas-Podcast

Hartgas – das sind Buko-Homie Schoenlocker, Lex Bär, KNDL, bvffes und Marius Koenigstedt, ein Zusammenschluss junger, ambitionierter Nachwuchskünstler im Bereich der Elektronischer Musik aus Heilbronn.Von House über Techno bis hin zu Hardtechno bieten sie mit ihrem wöchentlichen Podcast (auf soundcloud.com/ /hartgas-podcast) coole elektronische Tunes, die Spaß machen und zum Tanzen zwingen. Heute feiern wir im Buko das 1-jährige der Podcast-Reihe, und neben den Hartgas-Jungs ist Alexis Cabrera als Special Guest am Start. Der Argentinier performt als Live-Act und singt dabei auch gern mal selbst. Sein Style lässt sich als Tech House mit groovy Basslines beschreiben, auf den schon einige deutsche Labelverantwortliche abfuhren – Alexis hat u.a. auf Oslo, Great Stuff und Sleep is commercial releast. Nebenbei spielt er weiter im Boiler Room in Buenos Aires, tourt permanent durch Südamerika und ganz Europa und heute macht er es uns mit groovy Housetunes mal so richtig warm um’s Herz. Happy Birthday, Hartgas!