Sinfoniekonzert zum 160 - jährigen Jubiläum des Orchestervereins - Musik zu 1857

Edward Elgar (1857 - 1934)

Pomp and Circumstance March No. 1 in D-Dur

Johannes Brahms (1833 - 1897)

Serenade Nr.1 in D-Dur, op. 11 (komponiert 1857)

Friedrich von Flotow (1812 - 1883)

Jubel-Ouvertüre in F-Dur (komponiert 1857)

Enigma Variationen, op. 36

Alexander G.Adiarte | Leitung