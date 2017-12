1. Prunksitzung

× Erweitern Rosenmontagsumzug Assamstadt

Assamstadt ist bekannt für seine Assamstadter Fasnacht. In diesen Tagen verwandelt sich Assamstadt in "Schlackohrhausen" und erlebt ein närrisches Treiben.

Neben den Prunksitzungen der Fasnachtsgesellschaft "Assamstadter Schlackohren" findet am Rosenmontag ein bunter Umzug statt, der über 30.000 Besucher aus Nah und Fern anzieht. Dort gibt es dann eine große Anzahl an Fasnachtswägen und Fußgruppen zu bewundern, welche nach dem Umzug in der Asmundhalle prämiert werden. Auch der Fasnachtsdienstag muss noch erwähnt werden, an diesem Tag findet das große "Schlappsautreiben" statt.

An diesen "närrischen Tagen" herrscht in der Fasnachtshochburg Assamstadt "Ausnahmezustand".