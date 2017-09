1. Schorndorfer Lachnacht

Es erwartet Sie ein hochkarätiger Mix aus Comedians und Kabarettisten:

Die Moderation des Abends übernimmt Ole Lehmann, der Meister der Gelassenheit unter den Comedians.

Eingeladen hat er sich die folgenden Gäste:

Hennes Bender ist der „Hobbit auf Speed“ und hat in seinem verflixten siebten Programm wie stets viel LUFT NACH OBEN, misst er doch nach neuesten Messungen ein Meter zweiundsechzig. Der Titel bedeutet aber auch, dass immer noch „was geht“, noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind und noch immer reichlich Spiel ist an der Stellschraube des alltäglichen Irrsinns.

Lutz von Rosenberg Lipinsky ist „Deutschlands lustigster Seelsorger“

Er erforscht seit Jahren die German Ängste und sorgt für befreiendes Lachen über diese und gibt nicht zuletzt die Politik der Lächerlichkeit preis.

Frederic Hormuth redet Klartext und möchte jede Menge Leuten mal ordentlich den Marsch blasen Er serviert überraschende Wahrheiten als knackige Pointen in den Geschmacksrichtungen „bitter“ und „süßsauer“.

Daniel Helfrich spielt ein Best-Of seiner mittlerweile vier Bühnenprogramme. Sich virtuos am Klavier begleitend spielt er sich dabei in die Gehörgänge der Zuschauer und packt sie, nimmt sie mit und führt sie um die Ecke. Das ist gesellschafts-, medien- und konsumkritisches Kabarett in skurriler Weise dargeboten.

Mit Garantie – an diesem Abend wird gelacht in Schorndorf!