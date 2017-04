1. Mai Familien-Hocketse

Am Freitag, 1. Mai lädt das Technische Hilfswerk Rottenburg zu seiner traditionellen Hocketse ein. In der Unterkunft des THW in den Ausläufern des Rammert kann man entspannt den Tag verbringen. Für Kinder steht eine Hüpfburg zum Toben bereit. Die Jugendgruppe bietet verschiedene Spiele an, bei denen jedes Kind mitmachen kann. Technikinteressierte Besucher können die Fahrzeuge der zwei Bergungsgruppen und der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen besichtigen.

Kulinarisch bietet das THW neben Roten auch panierte Schnitzel, Pommes und Kartoffelsalat an. Am Nachmittag gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Der Rammert lädt zu einem Spaziergang oder einer Fahrradtour ein. Bei Regen gibt es ausreichend überdachten Platz, so dass niemand nass werden muss.