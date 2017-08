11. Brauereifest bei Dinkelacker

× Erweitern Uli Regenscheit Brauereifest 2016

Kulinarische Köstlichkeiten und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik und vielen Aktionen rund ums Bier versprechen ein gelungenes Event für Groß und Klein. Besonderes Highlight: Der schwäbische Kabarettist Christoph Sonntag stellt am Sonntag um 12 Uhr auf der Schwaben Bräu Bühne im Oberen Hof das eigens eingebraute Christoph-Sonntag-Bier für die karitativen Projekte seiner Stiphtung vor.

„ Als traditionsverbundenes und regionales Familienunternehmen freuen wir uns über die große Beliebtheit unseres alljährlich stattfindenden Brauereifestes “, erzählt Bernhard Schwarz, Geschäftsführer und Sprecher der Familienbrauerei Dinkelacker. „Das Fest wird jährlich von vielen Menschen der Region besucht und ist eines der Herbst-Highlights im Stuttgarter Veranstaltungskalender “, ergänzt Bernhard Schwarz. So öffnet die Familienbrauerei einmal im Jahr, immer am letzten Ferienwochenende, ihre Tore und ermöglicht – neben dem obligatorischen Blick in ihre Kessel – ausgelassenes Feiern und Schlemmen auf dem ganzen Brauereigelände. An zahlreichen Ausschankstellen können Bier-Freunde die braufrischen Bierspezialitäten aus Stuttgarts Traditionsbrauerei direkt an ihrem Ursprungsort genießen und kommen dank regionaler Gastronomen kulinarisch voll auf ihre Kosten. Für gute Stimmung sorgen zudem verschiedene Bands, DJs und Musikvereine aus Stuttgart und Umgebung mit Klängen aus Rock, Pop und Volksmusik. Das Brauereifest gilt mit seinen vielseitigen Angeboten zudem auch als würdiger Auftakt für die bevorstehende Volksfest-Zeit.

Christoph Sonntag: schwäbisches Kabarett mit viel Herz

Eine pfiffig schwäbische Art – das haben die Traditionsmarke Schwaben Bräu und Kabarettist Christoph Sonntag gemeinsam. Deshalb wird der Comedian am Sonntag gegen Mittag im Oberen Hof sein Christoph-Sonntag-Bier feiern, welches er in enger Zusammenarbeit und unter fachkundiger Hilfe der Schwaben Bräu Braumeister bereits zum 2. Mal mitgestaltet hat. Sämtliche Erlöse aus dem Verkauf der süffig-malzigen Spezialität fließen durch die Christoph-Sonntag-Stiphtung in verschiedene soziale Projekte und Initiativen in der Region. „Wir von Schwaben Bräu fühlen uns als Traditionsmarke mit der schwäbischen Mundart und den Menschen im Ländle sehr verbunden, deshalb freuen wir uns über die Kooperation mit Christoph Sonntag“, sagt Stefan Seipel, Marketingleiter der Familienbrauerei Dinkelacker.

Wer noch mehr „individuelles“ Bier von Schwaben Bräu erleben möchte, hat am Stand des Brauereishops die Möglichkeit, den neuen Schwaben Bräu Etikettengenerator auszuprobieren. Ab Herbst kann jeder sein ganz persönliches Etikett gestalten und dieses künftig über das Internet zu bestellen. Am Stand der Brauwerkstatt können Spezialitäten verkostet werden, die im Handel nicht erhältlich sind. Bei der beliebten Bierprobe in der Braumeister-Kantine kann sich jeder Besucher von der Qualität der Bierspezialitäten überzeugen.

Unterhaltung und Spaß für Groß und Klein

Für große und kleine Überraschungen sorgt im oberen Hof die alljährliche Tombola, deren Erlös einem karitativen Zweck zugutekommt. In der Kinderspielstraße ist Spaß für die kleinen Gäste garantiert: Ob actionreich auf der Kistenrollbahn und beim Kindertraktorenrennen, farbenreich beim Kinderschminken oder unterhaltsam beim Kinderkino – hier ist für jeden etwas dabei. Spiel und Spaß sind auch den Großen garantiert: Die Bier-Olympiade mit Spielen wie dem Maßkrug-Stemmen, Bierdeckelstapeln und -werfen ist nur eine der vielen Aktionen rund ums Bier. Und wo das flüssige Gold fließt und eine ausgelassene Stimmung herrscht, da dürfen Tischkicker nicht fehlen. Wer die Festtage und -abende dagegen lieber entspannt genießen will, der findet in der Sanwald Sommerinsel und Wulle Lounge einen einladenden Ort zum gemütlichen Verweilen. Die unermüdlichen Partygänger können dafür am Samstag bis 2 Uhr zur Musik von DJ Wolle in der Eventhalle feiern.

Für Wissensdurstige: die Brauereiführungen

Durch die Brauereiführungen, die an beiden Tagen tiefe Einblicke ins Innere der Brauerei gewähren, können Interessierte ihren Wissensdurst stillen. Erfahrene Braumeister führen sie durch die einzelnen Stationen und erläutern die Vorgänge im Sudhaus sowie im Gär- und Lagerkeller bis hin zur fertig abgefüllten Flasche.