10. Comedy Event - Best of

Es ist ja fast unglaublich aber unser Comedy-Event ndet das 10. Mal statt. Zeit für ein Wiedersehen mit den Künstlern, die wir als die Highlights dieser Reihe ansehen.

Und als hätten wir das alles so geplant, ist 2018 auch noch das Jahr der Wirtschaftsmesse Öhringen. Das bedeutet, vor der Kultura steht ein Zelt, das später für die Messe benötigt wird und das wir nutzen dürfen. Somit können wir zwei Locations bespielen lassen und wir konnten fünf Künstlergruppen einladen.

Freuen Sie sich auf Sebastian Krämer, Oropax, Sascha Korf, Wallstreet Theatre und natürlich auf Eure Mütter, die wie gewohnt die Moderation übernehmen werden.

Die Künstler spielen an zwei Orten: In der Kultura und im Zelt. Sie als Zuschauer wechseln nach jeder Show den Spielort. Das bedeutet, Sie entscheiden sich beim Kartenkauf, wo sie anfangen wollen: Zelt oder Kultura. Sie erhalten nur ein Ticket und mit diesem Ticket sehen Sie jeden Künstler in einer fest gelegten Reihenfolge einmal. Die Reihenfolge finden Sie auf dem Ticket. Der Ablauf wäre zum Beispiel folgender: Sie entscheiden sich für „Start Kultura“. Dann haben Sie um 18.30 Uhr Ihren fest gebuchten Sitzplatz in der Kultura und sehen als erstes Sebastian Krämer. Nach dessen Show laufen Sie ins Zelt und schauen sich dort um 19.40 Uhr Oropax an, um danach um 20.30 Uhr zurück in die Kultura zu gehen und Wallstreet Theatre zu sehen. Den Abschluss macht für Sie Sascha Korf um 21.40 Uhr im Zelt. Sie haben sowohl im Zelt als auch in der Kultura denselben fest gebuchten Sitzplatz. So können Sie zwischen den Acts in aller Ruhe etwas essen oder trinken oder sich mit Freunden im Foyer und vor der Kultura unterhalten. Das ist doch ein „Best of“ oder? Wir freuen uns jedenfalls schon riesig.